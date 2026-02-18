Visite libre de l’exposition « Chefs-d’œuvre ! Armures de la collection des princes de Sedan », Château fort de Sedan, Sedan

Visite libre de l’exposition « Chefs-d’œuvre ! Armures de la collection des princes de Sedan » Samedi 23 mai, 18h00 Château fort de Sedan Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Visite libre de l’exposition

18h-23h

Livret-jeux et coloriage à disposition pour le jeune public

RDV dans l’exposition permanente du musée au second étage du château

Infos : Maison du Patrimoine de Sedan 03.24.27.84.85 – patrimoine@ville-sedan.fr

Exposition réalisée par la Ville de Sedan (musée du château fort) avec la participation exceptionnelle du musée de l’Armée

Exposition reconnue d’intérêt national par le ministère de la Culture

Huit armures sont prêtées exceptionnellement au Musée du château fort par le Musée de l’Armée (aux Invalides à Paris) qui est actuellement en travaux. Elles rejoignent deux dépôts du Musée de l’Armée exposés depuis juin 2013.

Datant du XVIe siècle, ces armures proviennent de la galerie des Antiques du château fort, qui présentait la collection d’armes et d’armures des seigneurs puis princes de Sedan, connue sous le nom du cabinet d’armes des Bouillon-Turenne (XVIe-XIXe siècles).

Certaines ont été offertes par les rois de France aux princes. Vous pourrez admirer ces armures qui sont parmi les plus belles en France et dans le monde, de vrais chefs-d’œuvre !

Découvrez l’histoire de ces objets d’art, des cabinets d’armes et de la pratique de la joute au XVIe siècle.

Plongez dans l’histoire du château fort, monument historique d’architecture militaire remarquable, forteresse imprenable qui a plus de 600 ans !

Château fort de Sedan Place du Château, 08200 Sedan, France Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33324299880 http://www.chateau-fort-sedan.fr https://www.facebook.com/MuseeSedan/ [{« link »: « mailto:patrimoine@ville-sedan.fr »}] Objets phares exposés dans le circuit de visite “Sedan, une principauté” : Armure et casque provenant de l’ancienne collection des princes de Sedan (dépôt du Musée de l’Armée), objets de fouilles du château fort (armement, céramiques, jeux, bijoux, stèle), tapisserie de Bruxelles de la fin du XVIe siècle, mobilier, peintures, sculptures, maquette de Sedan en 1840 (dépôt de la Société d’histoire et d’archéologie du Sedanais), peinture d’histoire militaire, casques et armes de la fin du XIXe siècle (guerre de 1870-71). E44 : Sortie 3 – Sedan Château. Autoroute A34 – E46 : Sortie 4 – Sedan centre.

Visite libre de l’exposition

© Musée du château fort – Ville de Sedan