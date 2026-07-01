Visite libre de l’exposition et initiation à la langue des signes à l’Institut des sourds de Paris, Institut national de Jeunes Sourds de Paris, Paris

Informations pratiques

Visite libre de l’exposition et initiation à la langue des signes à l’Institut des sourds de Paris Samedi 19 septembre, 10h00 Institut national de Jeunes Sourds de Paris Paris

entrée libre, gratuité, accessible PMR, public a besoins spécifiques (FALC/LSF)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

La langue des signes française, patrimoine immatériel, est-elle en danger ? Venez visiter son berceau, vous initier à sa pratique, sous la tutelle de nos grands élèves. Venez voir notre exposition (notices en FALC) sur cette langue si belle et pourtant méconnue. Vous pourrez aussi voir le four à poterie gallo romain, les jardins, notre escalier 17ème classé, notre bibliothèque historique, la chapelle, la salle des fêtes.

Institut national de Jeunes Sourds de Paris 254 rue Saint Jacques 75005 Paris Paris 75005 Quartier du Val-de-Grâce Paris Île-de-France 01 53 73 14 00 http://www.injs-paris.fr L’Institut national de Jeunes sourds fondé à la Révolution (1791) est installé dans les murs d’un ancien séminaire. C’est la première école publique de sourds au monde, et toujours en activité, source de projets dynamiques et ambitieux, près de 250 ans après sa création. RER B station Luxembourg, bus 21,27, 83,91 et 38.

Visite libre

élèves jardinant près du bassin de l’oratoire en 1904, © Archives INJS Paris