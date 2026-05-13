Visite libre de l’exposition « Explorations : une affaire d’État ? », Hôtel des Invalides – Musée de l’armée, Paris

Visite libre de l’exposition « Explorations : une affaire d’État ? » Samedi 23 mai, 19h30 Hôtel des Invalides – Musée de l’armée Paris

Dernière entrée sur le site des Invalides à 23h. Accès unique par le 129 rue de Grenelle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

À l’occasion de la Nuit européenne des musées, le samedi 23 mai 2026, le musée de l’Armée invite les visiteurs à déambuler gratuitement au cœur de l’Hôtel national des Invalides dans un lieu chargé d’histoire. Lors de cette soirée, accéder librement à l’ensemble des espaces, expositions temporaires du Musée et au Dôme (Tombeau de Napoléon Ier).

Le moment idéal pour découvrir ou redécouvrir autrement les collections du Musée, parcourir des lieux d’exception habituellement fermés au public ou encore revivre trois siècles d’explorations militaires et scientifiques à travers l’exposition temporaire Explorations : une affaire d’État ? 300 ans d’histoire des abysses à l’espace exceptionnellement ouverte. Les élèves participant au dispositif nationale La classe, l’œuvre vous attendent également dans les collections armes et armures anciennes pour vous présenter leur travail. Enfin profitez des visites guidées flash proposées par les médiateurs autour d’une sélection d’objets du Musée.

Informations pratiques

Manifestation en accès libre et gratuit de 19h à 00h (dernière entrée sur le site des Invalides à 23h – accès unique par le 129 rue de Grenelle)

Hôtel des Invalides – Musée de l’armée 129 rue de Grenelle, 75007 Paris, France Paris 75007 Quartier des Invalides Paris Île-de-France 0144423877 https://www.musee-armee.fr Le musée de l’Armée se situe en l’Hôtel national des Invalides. Monument historique aujourd’hui, il a été édifié sur ordre de Louis XIV pour accueillir vétérans et soldats blessés de ses campagnes. Chef d’œuvre du style classique, grandiose, sobre et élégant, il est aujourd’hui un des grands monuments touristiques parisiens. Son célèbre Dôme doré abrite le tombeau de Napoléon Ier. Le musée de l’Armée occupe une vaste partie des Invalides. Il conserve et présente au public un ensemble exceptionnel d’œuvres et d’objets relatifs à l’histoire militaire de la France, depuis le Moyen Age jusqu’au XXIe siècle, qui en font un des principaux musées d’art et d’histoire militaire au monde. Métro La Tour-Maubour, Varenne, Invalides. RER C Invalides. Parking, stations de Vélib’ et de taxis à proximité. En voiture : Rond-point du Bleuet de France.

Visite libre de l’exposition « Explorations : une affaire d’État ? »

© Illustration : Broll & Prascida