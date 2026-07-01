Visite libre de l’exposition : « Le temps de la guerre.1939-1945 dans le Gard », Archives départementales du Gard, Nîmes

Informations pratiques

Visite libre de l’exposition : « Le temps de la guerre.1939-1945 dans le Gard » Samedi 19 septembre, 10h00 Archives départementales du Gard Gard

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visite libre de l’exposition « Le temps de la guerre. 1939-1945 dans le Gard».

À l’occasion du 80ᵉ anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, découvrez l’exposition « Le temps de la guerre. 1939-1945 dans le Gard », proposée par les Archives départementales du Gard en partenariat avec les commémorations nationales des Débarquements, de la Libération et de la Victoire.

Cette rétrospective historique retrace les grandes étapes du conflit telles qu’elles furent vécues par les Gardois, de l’entrée en guerre en septembre 1939 jusqu’à la Libération en août 1944. À travers de nombreux documents d’archives, photographies, témoignages et objets d’époque, l’exposition plonge les visiteurs dans le quotidien des habitants confrontés aux bouleversements de la guerre.

Une visite libre pour mieux comprendre cette période marquante de l’histoire locale et nationale.

Archives départementales du Gard 365 Rue du Forez, 30000 Nîmes, France Nîmes 30000 Marronniers Gard Occitanie 0466050510 http://archives.gard.fr Parking pour les visiteurs gratuit.

Visite libre de l’exposition « Le temps de la guerre. 1939-1945 dans le Gard».

©Archives départementales du Gard