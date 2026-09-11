Visite libre de l’exposition permanente du musée de la Résistance et de la Déportation et de l’exposition temporaire « La médaille de la Résistance »., Archives départementales du Cher – Musée de la Résistance et de la Déportation, Bourges

samedi 19 septembre 2026 · Archives départementales du Cher - Musée de la Résistance et de la Déportation · Bourges

Informations pratiques

Visite libre de l’exposition permanente du musée de la Résistance et de la Déportation et de l’exposition temporaire « La médaille de la Résistance ». 19 et 20 septembre Archives départementales du Cher – Musée de la Résistance et de la Déportation Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Profitez des Journées européennes du patrimoine pour visiter l’exposition sur la Médaille de la Résistance française avant sa clôture.

Archives départementales du Cher – Musée de la Résistance et de la Déportation Rue Heurtault-de-Lamerville 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire 02 48 55 82 60 http://archives18.fr La direction des Archives départementales et du patrimoine est un service du Conseil départemental du Cher.

Sa mission est de collecter, conserver et faire connaître le patrimoine du département : patrimoine écrit, avec les Archives départementales du Cher et patrimoine architectural et mobilier, avec le service du patrimoine.

Structure unique en France, le musée de la Résistance et de la Déportation du Cher a été construit en synergie avec les Archives départementales. Son espace d’exposition permanente a pour thème central l’histoire de la ligne de démarcation.

Profitez des Journées européennes du patrimoine pour visiter l’exposition sur la Médaille de la Résistance française avant sa clôture.

Médailles de le Résistance. DADP18