Visite libre de l’exposition temporaire « D’une rue à l’autre », Maison du Patrimoine Sedan, Sedan

Visite libre de l’exposition temporaire « D’une rue à l’autre » Samedi 23 mai, 17h00 Maison du Patrimoine Sedan Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:15:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:15:00+02:00

Parcourez les rues de Sedan à la Maison du Patrimoine et découvrez les histoires qui se cachent derrière les noms de rue de la ville.

Maison du Patrimoine Sedan Rue des anciens d’Afrique du Nord, 08200 Sedan Sedan 08200 Ardennes Grand Est 03 24 27 8 85 http://www.sedan.fr Centre d’Interprétation de l’architecture et du patrimoine.

Présentation de l’histoire et de l’architecture de Sedan parking et bus à proximité. Accessible PMR

Parcourez les rues de Sedan à la Maison du Patrimoine et découvrez les histoires qui se cachent derrière les noms de rue de la ville.

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