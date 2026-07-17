Visite libre de l’exposition «Un Voyage à Strasbourg», Le 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine, Strasbourg

Informations pratiques

Visite libre de l’exposition «Un Voyage à Strasbourg» 19 et 20 septembre Le 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine Bas-Rhin

Au 1er étage du 5ème Lieu

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Au 1er étage du 5e Lieu, venez découvrir une exposition immersive sur l’architecture et le patrimoine strasbourgeois !

L’exposition ‘Un voyage à Strasbourg’ propose une promenade à travers le Strasbourg historique et le Strasbourg de demain. Les Strasbourgeois·es, comme les visiteurs et visiteuses de passage, pourront découvrir et comprendre la ville à la lumière de ses paysages, de son architecture et de son patrimoine.

Le 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine 5 place du Château, 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Bas-Rhin Grand Est http://5elieu.strasbourg.eu https://www.facebook.com/5elieu Le « 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine » est un équipement municipal situé au 5, place du Château, à Strasbourg. Il associe « La Boutique Culture », une exposition permanente sur l’architecture et le patrimoine strasbourgeois.

Ses différents services proposent d’aller à la rencontre de Strasbourg à travers sa vie culturelle, son architecture, son patrimoine et ses paysages. Ce lieu ressource est ainsi envisagé comme un point de départ invitant à découvrir la ville et ses structures culturelles. Tram A, D. Arrêt Grand’rue.

Au 1er étage du 5e Lieu, venez découvrir une exposition immersive sur l’architecture et le patrimoine strasbourgeois !

© Alban_Hefti_Ville et Eurométropole de Strasbourg