Visite libre de l’exposition «Un Voyage à Strasbourg», Le 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine, Strasbourg
samedi 19 septembre 2026 · Le 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine · Strasbourg
Informations pratiques
Visite libre de l’exposition «Un Voyage à Strasbourg» 19 et 20 septembre Le 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine Bas-Rhin
Au 1er étage du 5ème Lieu
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Au 1er étage du 5e Lieu, venez découvrir une exposition immersive sur l’architecture et le patrimoine strasbourgeois !
L’exposition ‘Un voyage à Strasbourg’ propose une promenade à travers le Strasbourg historique et le Strasbourg de demain. Les Strasbourgeois·es, comme les visiteurs et visiteuses de passage, pourront découvrir et comprendre la ville à la lumière de ses paysages, de son architecture et de son patrimoine.
Le 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine 5 place du Château, 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Bas-Rhin Grand Est http://5elieu.strasbourg.eu https://www.facebook.com/5elieu Le « 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine » est un équipement municipal situé au 5, place du Château, à Strasbourg. Il associe « La Boutique Culture », une exposition permanente sur l’architecture et le patrimoine strasbourgeois.
Ses différents services proposent d’aller à la rencontre de Strasbourg à travers sa vie culturelle, son architecture, son patrimoine et ses paysages. Ce lieu ressource est ainsi envisagé comme un point de départ invitant à découvrir la ville et ses structures culturelles. Tram A, D. Arrêt Grand’rue.
Au 1er étage du 5e Lieu, venez découvrir une exposition immersive sur l’architecture et le patrimoine strasbourgeois !
© Alban_Hefti_Ville et Eurométropole de Strasbourg
À voir aussi à Strasbourg (Bas-Rhin)
- Le transanimalisme Bar la Perestroïka Strasbourg 18 juillet 2026
- Le transanimalisme, Bar la Perestroïka, Strasbourg 18 juillet 2026
- Grande braderie de Strasbourg Strasbourg 25 juillet 2026
- MASTER AND COMMANDER: DE L AUTRE COTE DU MONDE, Star, Strasbourg 2 août 2026
- Concert de musique classique à Strasbourg – Ensemble Musicâme France, Eglise protestante saint-pierre le jeune, Strasbourg 14 août 2026