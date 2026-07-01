Visite libre de l’Hôtel de Blangy, Hôtel de Blangy, Caen

Informations pratiques

Visite libre de l’Hôtel de Blangy Samedi 19 septembre, 09h30, 10h15, 11h00, 11h45, 13h30, 14h15, 15h00, 15h45, 16h30 Hôtel de Blangy Calvados

Durée 40 min, non accessible aux PMR, indiquer dans l’objet du mail au moment de la réservation « JEP », et les noms, numéro de téléphone et nombre de participants dans le corps du mail, afin que la réservation soit prise en compte.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:10:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:10:00+02:00

L’Hôtel de Blangy (dont il ne reste plus qu’une aile) a été construit au tout début du XVIIIème siècle. Il est l’un des rares édifices rescapés des bombardements de juin et juillet 1944 qui anéantirent le quartier Saint-Jean à Caen. La visite libre vous permettra de voir le grand escalier qui dessert deux salons en enfilade dont l’un abrite des boiseries au décor de chinoiseries unique en France.

Une fiche descriptive (que vous pourrez conserver) vous sera remise à l’entrée et des cartels dans le salon dit des chinoiseries vous donneront des explications plus détaillées sur les décors.

Visite sur inscription et limitée à 40 minutes afin de respecter la jauge assez restreinte.

Samedi à 9h30, 10h15, 11h, 11h45, 13h30, 14h15, 15h, 15h45 et 16h30.

Réservation obligatoire par mail à ccas-caen@caen.fr Indiquer impérativement dans l’objet du mail « JEP 2026 ». Dans le cas contraire votre inscription risquerait de ne pas être enregistrée. Indiquer votre nom, un numéro de téléphone et le nombre de participants.

Le site n’est pas accessible aux personnes se déplaçant en fauteuil.

Hôtel de Blangy 9 rue de l’Engannerie, 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie 02 31 30 42 40 [{« type »: « email », « value »: « ccas-caen@caen.fr »}] [{« link »: « mailto:ccas-caen@caen.fr »}] Hôtel particulier construit au début du XVIIIème siècle, il est l’un des rares rescapés des bombardements du quartier Saint-Jean en juin et juillet 1944 à Caen. L’un des salons conserve des boiseries avec décor de chinoiseries unique en France. Situé à deux pas des lignes de Tram arrêt Bernières. Stationnement à proximité : parking Résistance

Visite libre de l’Hôtel de Blangy (CCAS de Caen) construit au début du XVIIIème siècle et abritant un décor de chinoiseries unique en France.

©Nadège Orange