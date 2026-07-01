Visite libre de l’hôtel de Soubise et de l’exposition permanente du musée des Archives nationales, Archives nationales – Site de Paris, Paris

Informations pratiques

Visite libre de l’hôtel de Soubise et de l’exposition permanente du

musée des Archives nationales 19 et 20 septembre Archives nationales – Site de Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Venez découvrir les décors rocailles des appartements du prince de Soubise. Conçu par les architectes Delamair et Boffrand, l’hôtel abrite les Archives nationales depuis 1808.

L’exposition permanente présente une sélection d’archives montrant la diversité des supports (papyrus, parchemin, papier) et des formes de documents (feuillet, rouleau, registre, documents iconographiques).

Archives nationales – Site de Paris 60 Rue des Francs Bourgeois, 75003 Paris, France Paris 75003 Quartier des Archives Paris Île-de-France +33140276096 https://www.archives-nationales.culture.gouv.fr Hôtels des XVIIe et XVIIIe siècles. Ancien hôtel de Rohan, groupe en bas-relief des Chevaux du Soleil, porte de l’ancien hôtel de Clisson et hôtel de Soubise : XVIIIe siècle. Réaménagements aux XIXe et XXe siècles, jusqu’à la construction du CARAN (centre d’accueil et de recherche des archives nationales). Musée de l’Histoire de France. Métro : Rambuteau ; Hôtel de ville. Bus : 29, 76.

Visite libre de l’hôtel de Soubise et de l’exposition permanente du musée des Archives nationales

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