Visite libre de l’Hôtel de Ville, Hôtel de Ville, Boulogne-sur-Mer
dimanche 20 septembre 2026 · Hôtel de Ville · Boulogne-sur-Mer
Informations pratiques
Visite libre de l’Hôtel de Ville Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Hôtel de Ville Pas-de-Calais
entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Profitez du dimanche des Journées du Patrimoine pour (re)découvrir l’hôtel de ville, ses salles historiques et le jardin japonais, les tableaux en lien avec la ville.
Exposition photographique « De Bernières-sur-Mer à Boulogne-sur-Mer – Le parcours des libérateurs canadiens » dans le salon d’honneur, par l’association Son histoire, mes émotions
Hôtel de Ville 7 Place Godefroy de Bouillon, 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Déambulez à la découverte de l’Hôtel de ville de Boulogne-sur-Mer
Ville de Boulogne-sur-Mer
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