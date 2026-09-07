Visite libre de l’hôtel de ville, Hôtel de Ville, Le Dorat

Informations pratiques

Visite libre de l’hôtel de ville 18 – 20 septembre Hôtel de Ville Haute-Vienne

Gratuit. Accès tout public et PMR. Journée du 18 septembre réservée aux scolaires.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite de l’hôtel de ville

Découvrez l’hôtel de ville, sa rotonde ornée d’une verrière du début du XXe siècle et la salle du conseil municipal.

La visite sera complétée par une présentation de documents anciens, d’objets, de livres et de manuscrits consacrés à la gestion municipale au XIXe siècle.

Hôtel de Ville Avenue Louis Ricoux, 87210 Le Dorat Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 0555607220 https://ledorat.fr En 1952, le maire Louis Ricoux et son équipe municipale, en fonction de 1947 à 1959, décident d’acquérir la villa du Puy-Monteil, située dans le quartier des Vignes.

Cette élégante maison bourgeoise fut construite en 1905 par Maurice et Marthe d’Hubert. Avec sa tour d’escalier, sa verrière et son vaste perron, elle offre une vue remarquable sur la ville.

Le grand salon est alors transformé en salle du conseil municipal. Avant 1957, deux annexes sont construites de part et d’autre de la villa afin d’accueillir le bureau de la justice de paix, aujourd’hui salle Font-Réaulx, et les services de l’administration communale. parkings gratuits

Visite de l’hôtel de ville

©Thoury