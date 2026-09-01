Visite libre de l’Hôtel de Ville Hôtel de Ville Le Dorat

Informations pratiques

Le Dorat

Visite libre de l’Hôtel de Ville

Hôtel de Ville Avenue Louis Ricoux Le Dorat Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez l’hôtel de ville, sa rotonde ornée d’une verrière du début du XXe siècle et la salle du conseil municipal.

La visite sera complétée par une présentation de documents anciens, d’objets, de livres et de manuscrits consacrés à la gestion municipale au XIXe siècle. .

Hôtel de Ville Avenue Louis Ricoux Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 60 72 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite libre de l’Hôtel de Ville

L’événement Visite libre de l’Hôtel de Ville Le Dorat a été mis à jour le 2026-08-31 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin