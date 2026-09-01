Visite libre de l’Hôtel de Ville Hôtel de Ville Le Dorat
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de Ville · Le Dorat
Informations pratiques
Le Dorat
Visite libre de l’Hôtel de Ville
Hôtel de Ville Avenue Louis Ricoux Le Dorat Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Découvrez l’hôtel de ville, sa rotonde ornée d’une verrière du début du XXe siècle et la salle du conseil municipal.
La visite sera complétée par une présentation de documents anciens, d’objets, de livres et de manuscrits consacrés à la gestion municipale au XIXe siècle. .
Hôtel de Ville Avenue Louis Ricoux Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 60 72 20
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English : Visite libre de l’Hôtel de Ville
L’événement Visite libre de l’Hôtel de Ville Le Dorat a été mis à jour le 2026-08-31 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin
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