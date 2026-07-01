Visite libre de l’hôtel Marquis de la Baume, Hôtel Marquis de la Baume, Nîmes

Informations pratiques

Visite libre de l’hôtel Marquis de la Baume Samedi 19 septembre, 11h00 Hôtel Marquis de la Baume Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

️ Visitez l’Hôtel Marquis de la Baume

Ancienne demeure de Louis de la Baume, procureur du roi, cet hôtel particulier abrite l’un des escaliers les plus grandioses de Nîmes, visible au cœur de son élégant patio.

Hôtel Marquis de la Baume 21 rue nationale, 30000 Nîmes Nîmes 30020 Gambetta Gard Occitanie Propriété de la famille de la Baume, chargée de nombreuses tâches par Louis XIV, cet hôtel particulier date du XVIIe siècle. Jadis, son entrée principale se trouvait 9 rue des orangers.

Une aile entière de la cour est occupée par la cage d’escalier spectaculaire, desservant paliers et volées d’escaliers secondaires et dominant une cour d’honneur. Les paliers possèdent de grands arcs avec des balustres de pierres.

Aujourd’hui, l’immeuble est un hôtel privé 4 étoiles.

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©Germain Belan- Ville de Nîmes