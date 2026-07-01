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Visite libre de l’hôtel Meynier de Salinelles, Hôtel Meynier de Salinelles, Nîmes

dimanche 20 septembre 2026 · Hôtel Meynier de Salinelles · Nîmes

Visite libre de l’hôtel Meynier de Salinelles, Hôtel Meynier de Salinelles, Nîmes

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hôtel Meynier de Salinelles
Adresse
8 rue de l'Aspic, 30000 Nîmes
Ville
30000 Nîmes
Département
Gard
Tarif
Gratuit. Sans réservation.

Visite libre de l’hôtel Meynier de Salinelles Dimanche 20 septembre, 09h00 Hôtel Meynier de Salinelles Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

️ Un hôtel particulier et ses trésors réemployés

Dans ce bel hôtel datant de l’époque moderne, découvrez l’ingéniosité du réemploi des matériaux.
Deux sarcophages paléochrétiens et un autel funéraire romain ont été intégrés à la construction. Ils sont encore visibles dans le couloir d’accès.

Hôtel Meynier de Salinelles 8 rue de l’Aspic, 30000 Nîmes Nîmes 30000 Gambetta Gard Occitanie
️ Un hôtel particulier et ses trésors réemployés

© Stéphane Ramillon

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