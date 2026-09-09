Visite libre : découvrez ce joyau de l’art renaissant en Poitou aux cuisines sculptées uniques !, Château renaissance, Coulonges-sur-l’Autize

Informations pratiques

Visite libre : découvrez ce joyau de l’art renaissant en Poitou aux cuisines sculptées uniques ! 19 et 20 septembre Château renaissance Deux-Sèvres

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Laissez-vous surprendre par l’élégance du château Renaissance de Coulonges-sur-l’Autize, monument historique d’exception à l’architecture novatrice. Découvrez ses cuisines remarquables et plongez dans son histoire insolite.

Prolongez votre visite par une promenade dans le centre-ville de Coulonges-sur-l’Autize, dont l’architecture éclectique témoigne de l’importance de la cité à travers les siècles. Église romane, château Renaissance, maisons bourgeoises et halles de style Baltard composent un patrimoine particulièrement riche.

Accordez-vous enfin une pause dans le parc du château. Au cœur du centre-ville, cet écrin de verdure ponctué d’arbres centenaires, d’orangers et de citronniers offre une vue remarquable sur l’édifice.

Château renaissance 4 place du Château, 79160 Coulonges-sur-l’Autize Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 06 10 72 http://www.coulonges-sur-lautize.fr Laissez-vous conter l’histoire insolite du château de Coulonges-sur-l’Autize et de la famille d’Estissac. Classé au titre des Monuments Historiques, ce château est l’un des plus beaux exemples architecturaux de la Renaissance en Poitou. Venez découvrir ses vastes et élégantes pièces et son architecture novatrice. Soyez charmé par ses exceptionnelles cuisines uniques au monde, joyau du château !

Grâce à la notoriété de ses propriétaires, le château va connaître un grand rayonnement au XVIe siècle. On y recevra notamment Charles IX, Catherine de Médicis, Marguerite de Valois… ainsi que Rabelais et Montaigne, proches de la famille d’Estissac.

Faites une pause dans le parc du château !

Au cœur du centre-ville, cet écrin de verdure formé d’arbres centenaires, d’orangers et de citronniers, vous offre une vue inégalable sur le château.

Laissez-vous surprendre par l’élégance de ce monument historique d’exception aux cuisines uniques et à l’histoire riche !

©Ville de Coulonges-sur-l’Autize