Visite libre des Beaux-Arts de Paris, Beaux-Arts de Paris, Paris

Informations pratiques

Visite libre des Beaux-Arts de Paris 19 et 20 septembre Beaux-Arts de Paris Paris

Gratuit, entrée libre sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visitez librement les lieux emblématiques des Beaux-Arts de Paris, plongez dans la vie de l’école et redécouvrez l’histoire de l’art, le patrimoine architectural et la création contemporaine.

Faîtes une halte ombragée dans la cour du mûrier, ancien cloître du couvent des Petits-Augustins, qui doit son nom au mûrier de Chine que l’architecte Alexandre Lenoir y fit planter au XIXe siècle.

Duban reconstruisit le cloître dès 1836 en le transformant en atrium antique bordé d’arcades et orné d’une fontaine. Sous le Second Empire, il compléta son décor par des peintures dans le goût pompéien et des moulages de la frise du Parthénon, qui courent à mi–hauteur sur trois côtés.

Une fontaine centrale, des statues d’antiques en marbre situées sous des arcades, des fresques d’inspiration italienne, des moulages de la frise dites des Panathénées, un plafond à solives et un sol en mosaïque participent à la riche polychromie de ce lieu bucolique.

La cour du mûrier a bénéficié d’une importante rénovation (2015–2018) qui lui a redonné tout son éclat.

Les cours d’honneur et Bonaparte, la Chapelle des Petits-Augustins, l’amphithéâtre d’honneur, l’amphithéâtre du mûrier, l’amphithéâtre de morphologie, la bibliothèque, le Palais des études et sa cour vitrée seront également ouverts aux visiteurs.

Pour la première fois cette année, les Journées européennes du patrimoine seront aussi l’occasion de découvrir la jeune création et la diversité artistique produites par les étudiantes et étudiants des Beaux-Arts de Paris, au travers de visites d’ateliers, d’accrochages et de diplômes.

Beaux-Arts de Paris 14 rue Bonaparte 75006 Paris Paris 75006 Paris Île-de-France 01 47 03 50 00 http://www.beauxartsparis.fr Lieu emblématique qui abrite l’une des plus prestigieuses écoles d’art en Europe, Les Beaux-Arts de Paris ont pour mission l’enseignement, la conservation et la diffusion de leur patrimoine artistique. Etablissement public sous tutelle du Ministère de la Culture, Les Beaux-Arts de Paris, sont tout à la fois :

· un lieu de formation et d’expérimentations de haut niveau qui forment en cinq ans des étudiants se destinant à la création artistique

· un lieu d’exposition et de conservation de collections historiques et contemporaines dont ils assurent la présentation au public au travers d’expositions et de prêts.

· Une maison d’édition

Implantés dans un site exceptionnel de plus de deux hectares en plein cœur de Paris, à deux pas de Saint-Germain-des-Prés, l’établissement héritier des Académies royales de peinture et de sculpture, présente un condensé d’architecture, du XVIIe siècle avec la chapelle des Augustins, au XXe siècle avec le bâtiment signé Auguste Perret.

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#beauxartsparis M4 St-Germain-des-Prés / Bus 24, 27, 39, 95

Visite libre

Adrien Thibault