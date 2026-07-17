Visite libre des collections du musée de l’Armée, Hôtel des Invalides – Musée de l’armée, Paris

Informations pratiques

Visite libre des collections du musée de l’Armée 19 et 20 septembre Hôtel des Invalides – Musée de l’armée Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Redécouvrez le site des Invalides et sa monumentale Cour d’honneur rénovée : une réouverture exceptionnelle à ne pas manquer !

Installé depuis 1905 au cœur de l’Hôtel national des Invalides, le musée de l’Armée vous invite à deux jours de découverte de l’histoire du monument et de sa grandiose Cour d’honneur à nouveau accessible après une année de rénovation exceptionnelle, la première depuis plus de 350 ans. En visite guidée ou à votre rythme, voyagez dans le temps, explorez les collections et remontez le fil de l’histoire d’un monument unique ! Des médiateurs costumés en pensionnaires des Invalides au temps de Louis XIV, fondateur du lieu, vous réservent aussi quelques surprises…

Pour les plus curieux, des espaces du site habituellement fermés au public, le grand salon et la salle Turenne du musée de l’Armée, ainsi que les salons privés du gouverneur militaire de Paris, ouvriront exceptionnellement leurs portes.

Les partenaires du Musée vous donnent également rendez-vous pour des rencontres et démonstrations inédites. Enfin les amateurs de littérature militaire ne manqueront pas le 9e Salon du livre de l’armée de Terre et ses soixante auteurs.

Informations pratiques

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026, de 10h à 18h (dernier accès sur le site à 17h30)

Accès gratuit et libre à l’ensemble des collections du musée de l’Armée et au Dôme des Invalides

Certaines activités proposées sont accessibles uniquement sur réservation

Hôtel des Invalides – Musée de l’armée 129 rue de Grenelle, 75007 Paris, France Paris 75007 Quartier des Invalides Paris Île-de-France 0144423877 https://www.musee-armee.fr Le musée de l’Armée est l’un des musées les plus visités de France, avec plus de 1,3 millions de personnes par an. Au sein de l’Hôtel national des Invalides, fondé par Louis XIV, il abrite une des collections les plus riches du monde dans le domaine de l’histoire militaire. Ses collections retracent les conflits et valorisent les figures emblématiques de notre histoire. Le Dôme des Invalides, où repose Napoléon Ier, attire un large public international. Au-delà de ses collections, le musée de l’Armée propose une programmation culturelle particulièrement variée : expositions, conférences, concerts, projections cinématographiques et reconstitutions historiques.

Rattaché au ministère des Armées, le Musée contribue à la transmission des valeurs républicaines. Chaque année, près de 350 000 jeunes le visitent et participent à ses activités pédagogiques donnant des clés de compréhension de l’histoire du monde. Il est un véritable lieu de transmission, d’échange et de découverte. Métro La Tour-Maubour, Varenne, Invalides. RER C Invalides. Parking, stations de Vélib’ et de taxis à proximité. En voiture : Rond-point du Bleuet de France.

Visite libre

© Paris, musée de l’Armée / Sylvie Picolet