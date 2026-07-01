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Visite libre des collections, Galerie lapidaire du cloître Saint-Corneille., Compiègne

samedi 19 septembre 2026 · Galerie lapidaire du cloître Saint-Corneille. · Compiègne

Visite libre des collections, Galerie lapidaire du cloître Saint-Corneille., Compiègne

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Galerie lapidaire du cloître Saint-Corneille.
Adresse
9 rue Saint-Corneille 60200 Compiègne
Ville
60200 Compiègne
Département
Oise

Visite libre des collections 19 et 20 septembre Galerie lapidaire du cloître Saint-Corneille. Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La galerie lapidaire
Samedi 19 et Dimanche 20 : 10h-13h et 14h-18h
Visite libre des collections
Lieu : galerie lapidaire du cloître Saint- Corneille, 9 rue Saint-Corneille

Galerie lapidaire du cloître Saint-Corneille. 9 rue Saint-Corneille 60200 Compiègne Compiègne 60200 Centre Ville Oise Hauts-de-France 03 44 20 26 04 http://www.musee-vivenel.fr Ce musée, situé dans un ancien cloître, retrace l’histoire de l’abbaye Saint-Corneille fondée en 877. L’abbaye qui dépend directement du pape et non de l’évêque de Soissons prospère et les rois de France qui viennent séjourner à Compiègne la comblent d’attentions. Le musée présente un bel ensemble de sculpture religieuse d’époques médiévale et Renaissance issu des collections du musée Antoine Vivenel. Certaines sont liées à l’histoire du lieu comme la précieuse Vierge au pied d’argent (vers 1270) que le roi Saint-louis aurai offert à l’abbaye. D’autres témoignent de l’histoire religieuse de Compiègne. A1 ( Paris-Lille ) Parc de stationnement (Payant) Gare SNCF
La galerie lapidaire

© photo Ch. Schryve, les musées de Compiègne

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