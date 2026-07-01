Visite libre des collections, Galerie lapidaire du cloître Saint-Corneille., Compiègne

Informations pratiques

Visite libre des collections 19 et 20 septembre Galerie lapidaire du cloître Saint-Corneille. Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La galerie lapidaire

Samedi 19 et Dimanche 20 : 10h-13h et 14h-18h

Visite libre des collections

Lieu : galerie lapidaire du cloître Saint- Corneille, 9 rue Saint-Corneille

Galerie lapidaire du cloître Saint-Corneille. 9 rue Saint-Corneille 60200 Compiègne Compiègne 60200 Centre Ville Oise Hauts-de-France 03 44 20 26 04 http://www.musee-vivenel.fr Ce musée, situé dans un ancien cloître, retrace l’histoire de l’abbaye Saint-Corneille fondée en 877. L’abbaye qui dépend directement du pape et non de l’évêque de Soissons prospère et les rois de France qui viennent séjourner à Compiègne la comblent d’attentions. Le musée présente un bel ensemble de sculpture religieuse d’époques médiévale et Renaissance issu des collections du musée Antoine Vivenel. Certaines sont liées à l’histoire du lieu comme la précieuse Vierge au pied d’argent (vers 1270) que le roi Saint-louis aurai offert à l’abbaye. D’autres témoignent de l’histoire religieuse de Compiègne. A1 ( Paris-Lille ) Parc de stationnement (Payant) Gare SNCF

La galerie lapidaire

© photo Ch. Schryve, les musées de Compiègne