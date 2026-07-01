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Visite libre des collections, Musée Antoine Vivenel, Compiègne

samedi 19 septembre 2026 · Musée Antoine Vivenel · Compiègne

Visite libre des collections, Musée Antoine Vivenel, Compiègne

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée Antoine Vivenel
Adresse
2 Rue d'Austerlitz, 60200 Compiègne, France
Ville
60200 Compiègne
Département
Oise

Visite libre des collections 19 et 20 septembre Musée Antoine Vivenel Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Entrée et accès libre à l’ensemble des collections

Musée Antoine Vivenel 2 Rue d’Austerlitz, 60200 Compiègne, France Compiègne 60200 Centre Ville Oise Hauts-de-France 33344202604 https://www.musees-compiegne.fr Ensemble exceptionnel de vases grecs ; Produit des fouilles archéologiques locales (sanctuaire gaulois de Gournay-sur-Aronde : témoignages de rites cultuels encore mystérieux : armes et animaux sacrifiés en grand nombre. Divers fragments de sculptures monumentales ou des objets plus humbles conservent le souvenir du temple gallo-romain de Champlieu) ; Ivoires médiévaux ; Objets renaissance : émaux de Limoges, faïences de Palissy, verreries de Venise, majoliques italiennes, grès rhénans, étains de Nüremberg ; Peintures, sculptures et objets d’arts des XVIIIe et XIXe siècles. Collection d’art extra-européen. Entrée par le parc Songeons
Entrée et accès libre à l’ensemble des collections

©les musées de Compiègne

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