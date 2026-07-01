Visite libre des collections, Musée de la Figurine, Compiègne

Informations pratiques

Visite libre des collections 19 et 20 septembre Musée de la Figurine Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre des collections

Musée de la Figurine 1 place d’Orléans Compiègne 60200 Centre Ville Oise Hauts-de-France 03 44 20 26 04 https://www.musees-compiegne.fr/musee-de-la-figurine/ Au travers d’une collection unique, riche et variée, ce musée raconte l’histoire de la Figurine à travers ses usages, ses techniques de fabrication et les imaginaires qu’elle inspire. Qu’elle soit objet d’art, élément de jeu ou témoin d’un savoir-faire, pièce isolée ou mise en scène dans des dioramas, la figurine continue de fasciner.

Visite libre des collections

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