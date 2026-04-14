Visite libre des collections, Musée du compagnonnage, Tours
Visite libre des collections, Musée du compagnonnage, Tours samedi 23 mai 2026.
Visite libre des collections Samedi 23 mai, 19h00 Musée du compagnonnage Indre-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
La Nuit des Musées sera l’occasion de découvrir dans une autre ambiance l’histoire, les chefs-d’œuvre et les traditions des Compagnons du Tour de France : la serrure à pièges et à secrets d’Émile le Tourangeau, les savants assemblages de charpente, les sabots enchaînés, la pagode en sucre, les anneaux de corde sans fin, etc
Musée du compagnonnage 8 rue Nationale, Tours Tours 37000 Tours Centre Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
La Nuit des Musées sera l’occasion de découvrir dans une autre ambiance l’histoire, les chefs-d’œuvre et les traditions des Compagnons du Tour de France : la serrure à pièges et à secrets d’Émile le…
© ADT Touraine, J-C Coutand
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