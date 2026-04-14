Visite libre des collections, Musée du compagnonnage, Tours

Visite libre des collections Samedi 23 mai, 19h00 Musée du compagnonnage Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

La Nuit des Musées sera l’occasion de découvrir dans une autre ambiance l’histoire, les chefs-d’œuvre et les traditions des Compagnons du Tour de France : la serrure à pièges et à secrets d’Émile le Tourangeau, les savants assemblages de charpente, les sabots enchaînés, la pagode en sucre, les anneaux de corde sans fin, etc

Musée du compagnonnage 8 rue Nationale, Tours Tours 37000 Tours Centre Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

La Nuit des Musées sera l’occasion de découvrir dans une autre ambiance l’histoire, les chefs-d’œuvre et les traditions des Compagnons du Tour de France : la serrure à pièges et à secrets d’Émile le…

© ADT Touraine, J-C Coutand