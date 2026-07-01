Visite libre des collections permanentes du musée de Provins et du Provinois, Musée de Provins et du Provinois, Provins

Informations pratiques

Visite libre des collections permanentes du musée de Provins et du Provinois 19 et 20 septembre Musée de Provins et du Provinois Seine-et-Marne

Entrée libre, dans la limite d’accueil de l’établissement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le musée de Provins et du Provinois est installé dans la Maison romane (classée au titre des monuments historiques), un des plus anciens édifices civils de la ville. Sa façade en petit appareil régulier et sa salle basse remontent au XIIe siècle. Réparties sur quatre niveaux et une dizaine de salles, les collections de la Ville et de la société d’histoire et d’archéologie de l’arrondissement de Provins permettent de retracer l’histoire de Provins et de sa région de la Préhistoire à la veille de la Première Guerre mondiale.

Musée de Provins et du Provinois 7 rue du Palais, 77160 Provins, France Provins 77160 Seine-et-Marne Île-de-France 0164014019 https://www.provins.net/decouvrir-visiter/samuser-au-musee/le-musee-de-provins-et-du-provinois La “Maison Romane“ est l’un des plus anciens édifices civils de Provins.

Avant d’entrer dans le monument, ne manquez pas d’admirer sa façade du XIIe siècle et sa magnifique fenêtre dite en diamants. SNCF gare de Provins / A4, D231

Visite libre

Ville de Provins