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Visite libre des collections permanentes du Musée Guimet, Musée Guimet, Paris

Visite libre des collections permanentes du Musée Guimet, Musée Guimet, Paris

Visite libre des collections permanentes du Musée Guimet, Musée Guimet, Paris samedi 23 mai 2026.

Lieu : Musée Guimet

Adresse : 6 Place d'Iéna, 75016 Paris, France

Ville : 75016 Paris

Département : Paris

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Visite libre des collections permanentes du Musée Guimet Samedi 23 mai, 18h30 Musée Guimet Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Pour cette Nuit des musées, le musée Guimet se met à l’heure coréenne et vous propose une soirée qui explore les rites et les croyances coréennes.
Pour l’occasion, nous vous invitons aussi à (re)découvrir la Maison Guimet (hôtel d’Heidelbach), ses exceptionnels ensembles de mobilier d’apparat chinois et ses collections autour de la culture du thé en Asie.
L’ensemble du musée (collections permanentes, expositions K-Beauty. Beauté coréenne, histoire d’un phénomène et Silla : L’Or et le Sacré, rooftop) et Maison Guimet seront accessibles gratuitement jusqu’à minuit (dernier accès à 23h30).

Musée Guimet 6 Place d’Iéna, 75016 Paris, France Paris 75016 Chaillot Paris Île-de-France 33156525300 https://www.guimet.fr/fr Œuvres d’art provenant de tous les pays bouddhiques dans l’orbe culturelle du continent indien et de l’empire chinois. Importante collection d’art khmer. Métro Iéna.
Visite libre des collections permanentes

© MNAAG Paris Stéphane Ruchaud

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