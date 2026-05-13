Visite libre des collections permanentes, Musée de la libération de Paris – Musée du Général Leclerc – Musée Jean Moulin, Paris
Visite libre des collections permanentes, Musée de la libération de Paris – Musée du Général Leclerc – Musée Jean Moulin, Paris samedi 23 mai 2026.
Visite libre des collections permanentes Samedi 23 mai, 18h00 Musée de la libération de Paris – Musée du Général Leclerc – Musée Jean Moulin Paris
Entrée libre / attention l’exposition temporaire et le poste de commandement souterrain ne seront pas ouverts au public.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00
Implanté dans un site porteur des traces de la Libération de Paris, place Denfert-Rochereau, le musée permet de comprendre une page fondamentale de l’histoire de France au travers du parcours de deux hommes très différents : Jean Moulin et Philippe de Hauteclocque.
Leur objectif commun ? La libération de la France dont la Libération de Paris est le symbole le plus fort. Leurs histoires accompagnent le visiteur au long d’un parcours ponctué de rencontres et de face à face avec plus de 300 objets, documents originaux, photographies, vidéos d’archives ou de témoignages qui évoquent la résistance, les combats, la répression, la clandestinité et la liberté retrouvée.
Attention : l’exposition temporaire et le poste de commandement souterrain ne seront pas ouverts au public.
Musée de la libération de Paris – Musée du Général Leclerc – Musée Jean Moulin 4 Avenue du Colonel Henri Rol-Tanguy, 75014 Paris, France Paris 75014 Quartier du Montparnasse Paris Île-de-France 33171283475 https://www.museeliberation-leclerc-moulin.paris.fr Collections diversifiées : fonds documentaire, fonds photographique (environ 1.500 clichés, plus négatifs), environ 1.000 ouvrages généraux sur la période. L’ensemble peut être consulté au centre de documentation du musée. Métro Denfert-Rochereau
Visite libre des collections permanentes
© Photo Pierre Antoine, Paris musées
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