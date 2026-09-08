Visite libre des jardins de l’ancienne Sous-Préfecture de Sainte-Menehould, La Folie 1791, Sainte-Menehould

Informations pratiques

Visite libre des jardins de l’ancienne Sous-Préfecture de Sainte-Menehould 19 et 20 septembre La Folie 1791 Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez flâner dans les jardins de l’Ancienne Sous-Préfecture et remonter le temps aux travers de photographies retraçant l’histoire des lieux.

La Folie 1791 2 Rue Philippe de la Force 51800 Sainte-Menehould Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est https://www.facebook.com/profile.php?id=61587018335092 Ancienne Sous-Préfecture de Sainte-Ménehould et ses jardins. Parkings à proximité

Visite libre et exposition

©LaFolie1791