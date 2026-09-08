Visite libre des jardins de l’ancienne Sous-Préfecture de Sainte-Menehould, La Folie 1791, Sainte-Menehould
samedi 19 septembre 2026 · La Folie 1791 · Sainte-Menehould
Informations pratiques
Visite libre des jardins de l’ancienne Sous-Préfecture de Sainte-Menehould 19 et 20 septembre La Folie 1791 Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Venez flâner dans les jardins de l’Ancienne Sous-Préfecture et remonter le temps aux travers de photographies retraçant l’histoire des lieux.
La Folie 1791 2 Rue Philippe de la Force 51800 Sainte-Menehould Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est https://www.facebook.com/profile.php?id=61587018335092 Ancienne Sous-Préfecture de Sainte-Ménehould et ses jardins. Parkings à proximité
Visite libre et exposition
©LaFolie1791
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