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Visite libre des salles du XVIIIe siècle, de la salle des gardes et du pressoir, Abbaye-aux-Hommes – Hôtel de Ville, Caen

Visite libre des salles du XVIIIe siècle, de la salle des gardes et du pressoir, Abbaye-aux-Hommes – Hôtel de Ville, Caen

Visite libre des salles du XVIIIe siècle, de la salle des gardes et du pressoir, Abbaye-aux-Hommes – Hôtel de Ville, Caen samedi 19 septembre 2026.

Lieu : Abbaye-aux-Hommes - Hôtel de Ville

Adresse : Esplanade Jean-Marie Louvel, 14000 Caen

Ville : 14000 Caen

Département : Calvados

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Visite libre des salles du XVIIIe siècle, de la salle des gardes et du pressoir 19 et 20 septembre Abbaye-aux-Hommes – Hôtel de Ville Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre des salles du XVIIIème siècle du monastère, de la Salle des Gardes, du pressoir et des expositions incluant l’exposition temporaire «Elisabeth II, la reine et la Normandie».

Abbaye-aux-Hommes – Hôtel de Ville Esplanade Jean-Marie Louvel, 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie 02 31 30 42 81 https://caen.fr/
Visite libre des salles du XVIIIème siècle du monastère, de la Salle des Gardes, du pressoir et des expositions incluant l’exposition temporaire «Elisabeth II, la reine et la Normandie».

©Ville de Caen

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