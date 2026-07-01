Visite libre des tours de La Rochelle, Tours de La Rochelle, La Rochelle

Informations pratiques

Visite libre des tours de La Rochelle 19 et 20 septembre Tours de La Rochelle Charente-Maritime

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Dressées face à l’Atlantique, les trois tours de La Rochelle, la tour Saint-Nicolas du XIVe siècle, la tour de la Chaîne du XIVe siècle et la tour de la Lanterne, édifiée entre les XIIe et XVe siècles, sont les vestiges d’un vaste programme de fortifications entrepris par la ville à partir du XIIe siècle.

La tour Saint-Nicolas et la tour de la Chaîne forment la majestueuse entrée du Vieux Port. Pendant des siècles, elles ont constitué un véritable verrou défensif sur le front de mer. À la fois demeures et donjons urbains, elles témoignent de la puissance, des privilèges et de la richesse de La Rochelle.

La tour de la Lanterne remplissait quant à elle une double fonction de phare, grâce à sa lanterne de pierre vitrée, et d’amer, grâce à la haute flèche qui la surmonte. Elle devint ensuite une prison de la Marine royale, puis une prison militaire. Plus de 600 graffitis, gravés par des détenus au fil de trois siècles, y sont encore conservés.

Hier comme aujourd’hui, les tours de La Rochelle demeurent l’un des emblèmes majeurs de la ville. Depuis leur sommet, elles offrent un panorama remarquable sur la cité historique et l’océan.

Classées au titre des monuments historiques depuis 1879, elles sont ouvertes au public par le Centre des monuments nationaux.

Tours de La Rochelle Rue Armide, 17000 La Rochelle, France La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine Les tours de La Rochelle comprennent la tour Saint-Nicolas, la tour de la Chaîne et la tour de la Lanterne.

Dressées face à l’Atlantique, les trois tours de La Rochelle, tours Saint-Nicolas (XIVe siècle), de la Chaîne (XIVe siècle) et de la Lanterne (XIIe et XVe siècles), de style gothique, sont les d’un à…

© Geoffroy Matthieu