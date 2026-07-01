Visite libre des tours d’une cathédrale gothique, Cathédrale Notre-Dame de Reims, Reims

Informations pratiques

Visite libre des tours d’une cathédrale gothique 19 et 20 septembre Cathédrale Notre-Dame de Reims Marne

Départ toutes les 20 min. Montée par groupes de 20 personnes maximum. Accès et départ dans la cour du palais du Tau. 249 marches à monter. Réservation conseillée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La visite des tours de la cathédrale offre une découverte insolite d’un chef-d’œuvre de l’architecture gothique, de sa statuaire haute et de sa charpente du XXe siècle. Cette ascension permet ainsi de découvrir la statuaire monumentale de la galerie des rois qui représente en son centre le baptême de Clovis, de percevoir d’autres statues plus discrètes et facétieuses et les caractéristiques de l’architecture gothique.

Dominant la ville des sacres, le circuit de visite chemine le long de la toiture aux ornements récemment redorés. Vous pourrez ainsi déambuler sous la charpente en béton armé reconstruite après la Première guerre mondiale sous la direction d’Henri Deneux, d’entendre le carillon et bien sûr de contempler l’ensemble de la cité rémoise à plus de 40 mètres de hauteur.

Dernières montées à 12h10 et 17h40. Très forte demande, se présenter le plus tôt possible dans la file d’attente.

Cathédrale Notre-Dame de Reims Place du Cardinal Luçon, 51100 Reims, France Reims 51100 Quartier Centre Ville Marne Grand Est +33326475534 https://www.cathedrale-reims.fr [{« type »: « email », « value »: « reservation-reims@monumentsnationaux.fr »}] Une réalisation majeure de l’art gothique ! Ressuscitée d’entre les ruines, elle affirme depuis 800 ans, son unité de style, sa légèreté, sa quête de lumière et sa statuaire.

La visite des tours de la cathédrale offre une découverte insolite d’un chef-d’œuvre de l’architecture gothique, de sa statuaire haute et de sa charpente du XXe siècle. Cette ascension permet ainsi …

© Palais du Tau