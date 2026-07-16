Visite libre du 1204, centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine, Le 1204 – Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine, Dijon

Informations pratiques

Visite libre du 1204, centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine 19 et 20 septembre Le 1204 – Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine Côte-d’Or

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, visitez librement le 1204 pour mieux comprendre Dijon, ses paysages et son histoire. Laissez-vous tenter par un survol de la ville, profitez de la maquette topographique illustrant l’évolution historique et géographique de Dijon, touchez les matériaux ou explorez les réalisations des artistes inspirés par la cité.

Le 1204 – Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine Parvis de l’Unesco, 21000 Dijon Dijon 21000 Port du Canal Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 48 85 26 http://patrimoine.dijon.fr https://www.facebook.com/Dijonpatrimoine Véritable porte ouverte sur Dijon, le 1204 dévoile les richesses du patrimoine ancien et contemporain de la ville et explore 2 000 ans de son évolution urbaine. Survolez Dijon et ses paysages et hissez-vous au sommet de la ville pour l’embrasser d’un regard. Plongez dans l’histoire de la cité et poussez les portes de ses habitats remarquables. Effleurez d’un geste les matériaux qui la composent et imprégnez-vous de ses couleurs. Puis naviguez à travers la multiplicité des regards artistiques suscités par Dijon.

Enfin, découvrez l’histoire de l’ancien hôpital général dans lequel le 1204 est installé.

Expositions temporaires, visites ou ateliers, le 1204 s’anime tout au long de l’année. Accès au pôle d’échange Monge – Cité de la gastronomie (Tram T2 – bus et lianes Divia – navette Divia City) | Parking Monge à proximité.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, visitez librement le 1204 pour mieux comprendre Dijon, ses paysages et son histoire.

© Vincent Arbelet / Ville de Dijon