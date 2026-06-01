Visite libre du bunker de La Rochelle, Le Bunker de La Rochelle, La Rochelle

Visite libre du bunker de La Rochelle 19 et 20 septembre Le Bunker de La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 7€ pour les enfants à partir de 5 ans et les adultes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Incroyable bunker, ancien siège des officiers des U-Boote pendant la Seconde Guerre mondiale.

Construit en plein centre-ville dans le plus grand secret en 1941, ce lieu exceptionnel est aujourd’hui ouvert au public.

Au fil d’un parcours authentique de 280 m², circulez dans un véritable labyrinthe de pièces et découvrez l’histoire de La Rochelle entre 1939 et 1945.

Le Bunker de La Rochelle 8 rue des Dames, 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 42 52 89 http://bunkerlarochelle.com http://bunkerlarochelle9.wixsite.com/lebunkerdelarochelle Ce bunker en sous-sol a été construit en 1941 pour abriter des bombardements, l’amirauté et les commandants des sous-marins allemands, qui craignaient une attaque aérienne des alliés.

D’une superficie de 300m², il est invisible de l’extérieur.

Incroyable bunker, ancien siège des officiers des U-Boote pendant la Seconde Guerre mondiale.

©Le bunker de La Rochelle