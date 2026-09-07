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Visite libre du cabaret l’Escale de Migennes, Cabaret l’Escale, Migennes

samedi 19 septembre 2026 · Cabaret l'Escale · Migennes

Visite libre du cabaret l’Escale de Migennes, Cabaret l’Escale, Migennes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Cabaret l'Escale
Adresse
Place Eugène Laporte 89400 Migennes
Ville
89400 Migennes
Département
Yonne
Tarif
Entrée libre

Visite libre du cabaret l’Escale de Migennes 19 et 20 septembre Cabaret l’Escale Yonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez ce « petit Olympia » de province à travers un diaporama des grands noms qui s’y sont produits : Brel, Aznavour, Gréco, Aubret, Hallyday… Et tant d’autres !
Pour compléter votre visite ? Passez par l’espace vintage présentant une petite collection d’objets de l’âge d’or du Cabaret.

Cabaret l’Escale Place Eugène Laporte 89400 Migennes Migennes 89400 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Découvrez ce « petit Olympia » de province à travers un diaporama des grands noms qui s’y sont produits : Brel, Aznavour, Gréco, Aubret, Hallyday… Et tant d’autres !

© Daytona Goguelat

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