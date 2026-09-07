Visite libre du cabaret l’Escale de Migennes, Cabaret l’Escale, Migennes
samedi 19 septembre 2026 · Cabaret l'Escale · Migennes
Informations pratiques
Visite libre du cabaret l’Escale de Migennes 19 et 20 septembre Cabaret l’Escale Yonne
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Découvrez ce « petit Olympia » de province à travers un diaporama des grands noms qui s’y sont produits : Brel, Aznavour, Gréco, Aubret, Hallyday… Et tant d’autres !
Pour compléter votre visite ? Passez par l’espace vintage présentant une petite collection d’objets de l’âge d’or du Cabaret.
Cabaret l’Escale Place Eugène Laporte 89400 Migennes Migennes 89400 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Découvrez ce « petit Olympia » de province à travers un diaporama des grands noms qui s’y sont produits : Brel, Aznavour, Gréco, Aubret, Hallyday… Et tant d’autres !
© Daytona Goguelat
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