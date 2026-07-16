Visite libre du cellier et de la cour de l’hôtel particulier Perreney de Baleure, Visite libre du cellier et de la cour de l’hôtel particulier Perreney de Baleure, Dijon

samedi 19 septembre 2026 · Visite libre du cellier et de la cour de l'hôtel particulier Perreney de Baleure · Dijon

Informations pratiques

Visite libre du cellier et de la cour de l’hôtel particulier Perreney de Baleure Samedi 19 septembre, 10h00 Visite libre du cellier et de la cour de l’hôtel particulier Perreney de Baleure Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez librement un cellier médiéval du XIIIe siècle, témoin rare de l’architecture civile ancienne, ainsi que la cour intérieure de l’hôtel Perreney de Baleure, écrin discret chargé d’histoire.

Sous le porche, des panneaux explicatifs vous livrent les clés pour comprendre l’histoire de ce lieu emblématique.

Visite libre du cellier et de la cour de l’hôtel particulier Perreney de Baleure 23 place bossuet 21000 DIjon Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380304565 https://ladamedaquitaine.fr/ https://www.instagram.com/damedaquitaine/;https://www.facebook.com/ladamedaquitaine.bistrot.jardin/ À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez librement un cellier médiéval du XIIIe siècle, témoin rare de l’architecture civile ancienne, ainsi que la cour intérieure de l’hôtel Perreney de Baleure, écrin discret chargé d’histoire. Sous le porche, des panneaux explicatifs vous livrent les clés pour comprendre l’histoire de ce lieu emblématique. Parking Condorcet – Parking Monge – Parking Dauphine

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez librement un cellier médiéval du XIIIe siècle, témoin rare de l’architecture civile ancienne, ainsi que la cour intérieure de l’hôtel de…

©Joulkva Isabelle