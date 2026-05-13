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Visite libre du centre de documentation du musée des Beaux-Arts de Dijon, Musée Perrin de Puycousin, Dijon

Visite libre du centre de documentation du musée des Beaux-Arts de Dijon, Musée Perrin de Puycousin, Dijon

Visite libre du centre de documentation du musée des Beaux-Arts de Dijon, Musée Perrin de Puycousin, Dijon samedi 23 mai 2026.

Lieu : Musée Perrin de Puycousin

Adresse : 17 Rue Sainte Anne, 21000 Dijon, France

Ville : 21000 Dijon

Département : Côte-d'Or

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Tarif : Rendez-vous dans la cour Odette Maillard (17 rue Sainte-Anne)

Visite libre du centre de documentation du musée des Beaux-Arts de Dijon Samedi 23 mai, 20h00 Musée Perrin de Puycousin Côte-d’Or

Rendez-vous dans la cour Odette Maillard (17 rue Sainte-Anne)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Venez découvrir le tout nouveau centre de documentation du musée des Beaux-Arts, implanté aux côtés du musée de la Vie bourguignonne.

Musée Perrin de Puycousin 17 Rue Sainte Anne, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380488090 https://vie-bourguignonne.dijon.fr Le musée présente une collection d’ethnographie rurale (costumes, mobilier…) et urbaine (vie quotidienne à Dijon du XVIIIe au début du XXe siècles). Les métiers de la pierre, de la terre et du bois évoqués au 2e étage, offrent des matériaux qui participent à l’image de la région.
Venez découvrir le tout nouveau centre de documentation du musée des Beaux-Arts, implanté aux côtés du musée de la Vie bourguignonne.

© Centre de ressources documentaires du musée des Beaux-Arts / Philippe Bornier

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