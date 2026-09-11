Visite libre du château de Javarzay, Château de Javarzay, Chef-Boutonne

Informations pratiques

Visite libre du château de Javarzay 19 et 20 septembre Château de Javarzay Deux-Sèvres

6€/personne tout le week-end (au lieu de 8€). Gratuit pour les moins de 10 ans. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:45:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre du château et de son musée interactif, autour de trois thématiques : les coiffes et bonnets du XIXe siècle, l’histoire et l’architecture du château, ainsi que le parcours exceptionnel de Jean-François Cail, capitaine d’industrie du XIXe siècle.

Château de Javarzay 9 avenue du Fils Fouquaud, 79110 Chef-Boutonne Chef-Boutonne 79110 Chef-Boutonne Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 29 86 31 http://www.chef-boutonne.fr Ce château du début de la Renaissance, construit en 1515 par François de Rochechouart, abrite un musée de la coiffe (400 coiffes et bonnets) et des salles consacrées à Jean-François Cail (1804-1871), l’enfant du pays devenu l’un des plus importants industriels du XIXe siècle : premier fournisseur mondial en matériel de sucrerie (sucre de canne et sucre de betterave), deuxième constructeur français de locomotives dont les « Crampton », le TGV du XIXe siècle et grand innovateur dans le domaine agricole.

Visite libre du château et de son musée interactif, qui aborde trois thématiques : les coiffes et bonnets du XIXe siècle, l’histoire et l’architecture du château et la vie exceptionnelle de Cail, du…

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