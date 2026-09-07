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Visite libre du Château des Evêques, Château de Monistrol, Monistrol-sur-Loire

samedi 19 septembre 2026 · Château de Monistrol · Monistrol-sur-Loire

Visite libre du Château des Evêques, Château de Monistrol, Monistrol-sur-Loire

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château de Monistrol
Adresse
4 bis rue du château 43120 monistrol sur loire
Ville
43120 Monistrol-sur-Loire
Département
Haute-Loire

Visite libre du Château des Evêques 19 et 20 septembre Château de Monistrol Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Ce château construit entre le XIIIe et le XVIIIe siècle domine majestueusement la cité de Monistrol sur Loire.
Château non accessible aux personnes à mobilité réduite

Château de Monistrol 4 bis rue du château 43120 monistrol sur loire Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Ce château construit entre le XIIIe et le XVIIIe siècle domine majestueusement la cité de Monistrol sur Loire.

Jean-Claude Parayre

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