Visite libre du Château des Evêques, Château de Monistrol, Monistrol-sur-Loire

Informations pratiques

Visite libre du Château des Evêques 19 et 20 septembre Château de Monistrol Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Ce château construit entre le XIIIe et le XVIIIe siècle domine majestueusement la cité de Monistrol sur Loire.

Château non accessible aux personnes à mobilité réduite

Château de Monistrol 4 bis rue du château 43120 monistrol sur loire Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Ce château construit entre le XIIIe et le XVIIIe siècle domine majestueusement la cité de Monistrol sur Loire.

Jean-Claude Parayre