Visite libre du Château des Evêques, Château de Monistrol, Monistrol-sur-Loire
samedi 19 septembre 2026 · Château de Monistrol · Monistrol-sur-Loire
Informations pratiques
Visite libre du Château des Evêques 19 et 20 septembre Château de Monistrol Haute-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Ce château construit entre le XIIIe et le XVIIIe siècle domine majestueusement la cité de Monistrol sur Loire.
Château non accessible aux personnes à mobilité réduite
Château de Monistrol 4 bis rue du château 43120 monistrol sur loire Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Ce château construit entre le XIIIe et le XVIIIe siècle domine majestueusement la cité de Monistrol sur Loire.
Jean-Claude Parayre
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