Visite libre du château fort, Château fort, Sedan

Informations pratiques

Visite libre du château fort 19 et 20 septembre Château fort Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Avec ses 35 000 mètres carrés de superficie, le château fort de Sedan est un véritable colosse de pierre. Une quinzaine de salles scénographiées y sont aménagées, dont certaines ont récemment été transformées pour offrir aux visiteurs une expérience encore plus immersive.

Château fort Place du Château, 08200 Sedan Sedan 08200 Ardennes Grand Est https://sedan.fr/vivre-a-sedan/culture/le-musee-municipal/ Ayant racheté la seigneurie de Sedan à son beau-frère Guillaume de Braquemont, Evrard III de la Marck entreprend dès 1424 la construction d’un premier château englobant un prieuré.

Ce château triangulaire, dit château primitif, fut très largement agrandi et renforcé par les descendants d’Evrard. L’arrivée progressive de l’artillerie l’obligera à s’adapter à cette arme redoutable.

Après l’échec d’une conspiration contre Richelieu, Frédéric Maurice de la Tour d’Auvergne, dernier prince de Sedan est emprisonné. Pour sauver sa tête, il fait don de la Principauté au roi Louis XIII, ce qui signifie le rattachement de cette dernière à la France. Dès lors, et durant 320 ans, l’armée française occupe le château.

En 1962, la municipalité rachète le château et inaugure en 1995 son premier circuit de visite retraçant l’histoire des lieux. Parkings : rue Hué-Tanton, promenoir des Prêtres, place du Château. Gare de Sedan.

Avec ses 35 000 mètres carrés de superficie, le château fort de Sedan est un véritable colosse de pierre. Une quinzaine de salles scénographiées y sont aménagées, dont certaines ont récemment été aux…

©Service du Patrimoine/Ville de Sedan