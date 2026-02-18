Visite libre du château fort de Sedan et du musée, Château fort de Sedan, Sedan

Visite libre du château fort de Sedan et du musée Samedi 23 mai, 18h00 Château fort de Sedan Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Samedi 23 mai 2026

Musée du château fort

NUIT EUROPEENNE DES MUSÉES (EVENEMENT NATIONAL DU MINISTERE DE LA CULTURE)

Manifestations gratuites : visite libre, visite flash, concert au musée, médiation par des élèves et d’autres surprises (programme détaillé à venir)

Accès gratuit au château de 18h à 23h

Renseignements auprès de la Maison du Patrimoine : 03 24 27 84 85 – patrimoine@ville-sedan.fr

Château fort de Sedan Place du Château, 08200 Sedan, France Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33324299880 http://www.chateau-fort-sedan.fr https://www.facebook.com/MuseeSedan/ [{« link »: « mailto:patrimoine@ville-sedan.fr »}] Objets phares exposés dans le circuit de visite “Sedan, une principauté” : Armure et casque provenant de l’ancienne collection des princes de Sedan (dépôt du Musée de l’Armée), objets de fouilles du château fort (armement, céramiques, jeux, bijoux, stèle), tapisserie de Bruxelles de la fin du XVIe siècle, mobilier, peintures, sculptures, maquette de Sedan en 1840 (dépôt de la Société d’histoire et d’archéologie du Sedanais), peinture d’histoire militaire, casques et armes de la fin du XIXe siècle (guerre de 1870-71). E44 : Sortie 3 – Sedan Château. Autoroute A34 – E46 : Sortie 4 – Sedan centre.

Samedi 23 mai 2026

© Musée du château fort – Ville de Sedan