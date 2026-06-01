Visite libre du cloître et des expositions, Abbaye-aux-Hommes – Hôtel de Ville, Caen

Visite libre du cloître et des expositions 19 et 20 septembre Abbaye-aux-Hommes – Hôtel de Ville Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Visite libre du cloître et des expositions permanentes et temporaires (l’exposition temporaire « Elisabeth II, la reine et la Normandie ».

Abbaye-aux-Hommes – Hôtel de Ville Esplanade Jean-Marie Louvel, 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie 02 31 30 42 81 https://caen.fr/

Visite libre du cloître et des expositions permanentes et temporaires (l’exposition temporaire « Elisabeth II, la reine et la Normandie ».

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