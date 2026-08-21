Visite libre du Cryptoportique, Cryptoportique, Reims

Informations pratiques

Visite libre du Cryptoportique 19 et 20 septembre Cryptoportique Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez visiter librement le cryptoportique, témoignage rare et exceptionnel de l’ancien forum de la ville antique de Reims, Durocortorum.

Cryptoportique 6 Place du Forum, 51100 Reims, France Reims 51100 Quartier Centre Ville Marne Grand Est https://www.reims.fr/la-ville-de-reims/festivals-et-evenements/les-journees-europeennes-du-patrimoine/visite-virtuelle-n4-decouverte-des-secrets-du-cryptoportique Classé au titre des Monuments Historiques en 1923, c’est le seul monument antique qui nous soit parvenu, avec la porte de Mars. Transport en commun : CITY BUS – Arrêt « Forum »

Venez visiter librement le cryptoportique, témoignage rare et exceptionnel de l’ancien forum de la ville antique de Reims, Durocortorum.

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