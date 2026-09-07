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Visite libre du Domaine de Candé, Domaine de Candé, Monts

samedi 19 septembre 2026 · Domaine de Candé · Monts

Visite libre du Domaine de Candé, Domaine de Candé, Monts

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Domaine de Candé
Adresse
Route du Ripault 37260 Monts
Ville
37250 Monts
Département
Indre-et-Loire

Visite libre du Domaine de Candé 19 et 20 septembre Domaine de Candé Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Rendu célèbre en 1937 par le mariage du duc de Windsor avec l’américaine Wallis Simpson, le château de Candé a connu de nombreux propriétaires du Moyen Âge au XXᵉ siècle. Deux d’entre eux l’ont doté d’équipements d’une modernité rarissime pour l’époque : d’immenses cuisines sur deux niveaux ; des salles de bains Art déco ultramodernes ; mille mètres carrés de chais équipés de pressoirs dernier cri ; un central téléphonique Bell ; un gymnase privé doté d’équipements équivalents à ceux du Titanic ; un orgue d’ambiance Skinner monumental, le seul d’Europe en parfait état de fonctionnement, un luxe de décors et de mobilier à découvrir au long du parcours de visite de plus de 20 salles entièrement meublées.

Domaine de Candé Route du Ripault 37260 Monts Monts 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 34 03 70 http://www.domainecande.fr Occupé depuis le Moyen Âge, le site a connu de nombreux propriétaires jusqu’au XXe siècle. Trois d’entre eux ont joué un rôle fondamental, faisant preuve d’une modernité sans faille : François Briçonnet, Maître de la Chambre aux Deniers du Roi Louis XII ; Santiago Drake del Castillo, notable anglo-cubain ; Charles et Fern Bedaux, milliardaires franco-américains.
Le Domaine de Candé connaît son apogée médiatique en 1937 quand le Duc de Windsor y célèbre son mariage avec l’américaine Wallis Simpson. A 20 mn au sud de Tours, RD 910
Rendu célèbre en 1937 par le mariage du duc de Windsor avec l’américaine Wallis Simpson, le château de Candé a connu de nombreux propriétaires du Moyen Âge au XXᵉ siècle.

©CD 37

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