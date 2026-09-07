Visite libre du Domaine de Candé, Domaine de Candé, Monts

Informations pratiques

Visite libre du Domaine de Candé 19 et 20 septembre Domaine de Candé Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Rendu célèbre en 1937 par le mariage du duc de Windsor avec l’américaine Wallis Simpson, le château de Candé a connu de nombreux propriétaires du Moyen Âge au XXᵉ siècle. Deux d’entre eux l’ont doté d’équipements d’une modernité rarissime pour l’époque : d’immenses cuisines sur deux niveaux ; des salles de bains Art déco ultramodernes ; mille mètres carrés de chais équipés de pressoirs dernier cri ; un central téléphonique Bell ; un gymnase privé doté d’équipements équivalents à ceux du Titanic ; un orgue d’ambiance Skinner monumental, le seul d’Europe en parfait état de fonctionnement, un luxe de décors et de mobilier à découvrir au long du parcours de visite de plus de 20 salles entièrement meublées.

Domaine de Candé Route du Ripault 37260 Monts Monts 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 34 03 70 http://www.domainecande.fr Occupé depuis le Moyen Âge, le site a connu de nombreux propriétaires jusqu’au XXe siècle. Trois d’entre eux ont joué un rôle fondamental, faisant preuve d’une modernité sans faille : François Briçonnet, Maître de la Chambre aux Deniers du Roi Louis XII ; Santiago Drake del Castillo, notable anglo-cubain ; Charles et Fern Bedaux, milliardaires franco-américains.

Le Domaine de Candé connaît son apogée médiatique en 1937 quand le Duc de Windsor y célèbre son mariage avec l’américaine Wallis Simpson. A 20 mn au sud de Tours, RD 910

Rendu célèbre en 1937 par le mariage du duc de Windsor avec l’américaine Wallis Simpson, le château de Candé a connu de nombreux propriétaires du Moyen Âge au XXᵉ siècle.

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