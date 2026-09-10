Visite libre du Fort Carré, Sentier du littoral du Fort-Carré, Antibes

Informations pratiques

Visite libre du Fort Carré 19 et 20 septembre Sentier du littoral du Fort-Carré Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez le Fort Carré, un joyau stratégique du XVIe siècle, édifié sur ordre du roi Henri II pour protéger la frontière française face au Comté de Nice. Bien qu’il ne soit pas une création de Vauban, ce fort a joué un rôle clé dans la défense d’Antibes, dernier port français avant la frontière. Opérationnel dès 1585, il a résisté à de nombreuses attaques, dont celle du Duc de Savoie en 1592, avant d’être renforcé par Vauban à la fin du XVIIe siècle.

Avec le rattachement de Nice à la France en 1860, le Fort Carré perd sa vocation militaire et devient un lieu dédié au sport de haut niveau après la Seconde Guerre mondiale, sous l’impulsion de l’École de Joinville. En 1967, il est cédé au ministère des Sports, puis classé Monument historique dès 1905.

Aujourd’hui, après une restauration passionnée par les bénévoles du Club du Vieux Manoir et son rachat par la Ville d’Antibes Juan-les-Pins en 1997, le Fort Carré ouvre ses portes pour vous révéler son architecture fascinante et son environnement préservé. Une visite libre qui vous plonge dans cinq siècles d’histoire, entre stratégie militaire, héritage architectural et reconversion audacieuse.

Informations pratiques :

Accès libre et gratuit dans le cadre des JEP..

Sentier du littoral du Fort-Carré 06600 Antibes Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.antibes-juanlespins.com/information/agenda/journees-europeennes-du-patrimoine-1 Un site à vocation militaire…

Construit sur ordre du Roi de France Henri II au milieu du XVIe siècle, le Fort Carré sert à l’époque aussi bien de sentinelle pour la frontière toute proche avec le Comté de Nice que de poste de défense pour Antibes, dernier port français avant cette frontière.

Le Fort Carré n’est pas un fort Vauban !

Opérationnel dès 1585, le Fort Carré a connu sa première attaque en 1592, contre l’armée du Duc de Savoie. Sensiblement amélioré à la fin du XVIIe siècle par Vauban, le Fort demeure un site stratégique jusqu’au XIXe siècle.

Lorsque Nice est rattachée à la France en 1860 et que la frontière recule, le bâtiment est déclassé militairement et les soldats le quittent au profit de casernes plus modernes construites au pied du Fort Carré. C’est dans ces casernes que l’Armée installe, après la Seconde Guerre Mondiale, un centre de formation sportif militaire de haut niveau, mené par du personnel de l’École de Joinville. Le Fort Carré est ensuite cédé par l’Armée au ministère des Sports en 1967, en même temps que toutes les installations sportives et les casernes militaires.

…transformé en musée

Classé Monument historique en 1905, restauré par les bénévoles du Club du Vieux Manoir entre 1979 et 1985, le Fort Carré est finalement racheté par la Ville d’Antibes Juan-les-Pins en 1997 et ouvert, en 1998, à tous ceux qui rêvaient de découvrir sa passionnante architecture et son environnement préservé. Le au milieu des essences méditerranéennes Parking du Fort Carré

Un site à vocation militaire…