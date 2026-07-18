Visite libre du fort de la Motte-Giron, Fort de la Motte-Giron, Dijon

Informations pratiques

Visite libre du fort de la Motte-Giron Dimanche 20 septembre, 10h00 Fort de la Motte-Giron Côte-d’Or

Entrée libre | Accès bus : ligne 13, arrêt Motte-Giron.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Élément constitutif de la ceinture de huit forts dont s’entoure Dijon après 1873, le fort de la Motte-Giron constitue un bel exemple du dispositif développé par Séré de Rivières sur la frontière de l’Est. Semi-enterré, il couvre près de 10 hectares et descend sur certains points à 10 mètres de profondeur. Propriété de la ville de Dijon depuis 2002, inscrit au titre des monuments historiques depuis 2006, ce fort est progressivement restauré.

Découvrez ce lieu historique ainsi que les expositions qu’il propose.

Plus d’informations : https://vimeo.com/378152846

Fort de la Motte-Giron Chemin du Fort de la Motte-Giron, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« data »: {« author »: « Ville de Dijon / Dijon mu00e9tropole », « cache_age »: 86400, « description »: « Un lieu u00e9nigmatique mais fascinant qui surplombe Dijon. », « type »: « video », « title »: « Dijon en 10 lieux : le fort de la Motte-Giron », « thumbnail_url »: « https://i.vimeocdn.com/video/837842221-1ff5a55d60fd2bb1be6f0bf702804896444cedc0936e01b3e481111dbb371faa-d?f=webp®ion=us », « version »: « 1.0 », « url »: « https://vimeo.com/378152846 », « thumbnail_height »: 1080, « author_url »: « https://vimeo.com/user97012093 », « thumbnail_width »: 1920, « options »: {« _texttrack »: {« label »: « Text language (ignored if no captions) », « placeholder »: « Two letters: en, fr, es, de… », « value »: « »}}, « html »: «

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