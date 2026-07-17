Visite libre du fort de Penthièvre, Fort de Penthièvre, Saint-Pierre-Quiberon

Informations pratiques

Visite libre du fort de Penthièvre 19 et 20 septembre Fort de Penthièvre Morbihan

Les visiteurs devront accepter les nécessaires contrôles de sécurité / Une pièce d’identité en cours de validité sera exigée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visite libre du site du Fort de Penthièvre

À ce titre, il est à rapprocher d’un ouvrage comme le fort de Saint-Père-Marc-en-Poulet sur l’isthme de Châteauneuf au sud de Saint-Malo, et des forts ou places fortes servant de réduits à des îles.

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Modalités d’accès au fort :

Les visiteurs devront accepter les nécessaires contrôles de sécurité.

Une pièce d’identité à jour et en cours de validité sera exigée. Toute personne n’ayant pas de pièce d’identité se verra refuser l’accès.

Pas de sac à dos.

Les sacs à main seront contrôlés visuellement.

Comptabilisation des entrées.

Interdiction de fumer.

Les enfants en bas âge doivent être tenus à la main par leurs parents.

Fort de Penthièvre Route du Fort de Penthièvre, 56510, Saint-Pierre-Quiberon Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne 02 97 68 72 00 https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00091710;http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/fort-et-camp-retranche-de-penthievre-saint-pierre-quiberon/d431d3ed-89ce-4d41-9dbd-4e06a05e3081 Enceinte fortifiée dont les bastions et le casernement sont en bordure de l’océan.

De nombreux faits historiques sont liés au site.

Sa construction a débuté en 1747 grâce au financement du Duc de Penthièvre. Il a été le témoin de l’histoire puisque disputé par les Chouans et les Républicains en 1795.

Il fut la scène de l’exécution de 59 résistants pendant la seconde guerre mondiale. C’est le premier édifice à l’entrée même de la Presqu’île. Il est classé monument historique depuis 1933 et sert aujourd’hui de centre d’entraînement commando ; Seuls les espaces extérieurs sont accessibles.

Enceinte fortifiée en bordure de l’océan. En juillet 1795, les émigrés s’en emparèrent, mais le fort fut repris par les soldats de Hoche. De nombreux faits historiques sont liés au site.

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