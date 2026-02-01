Visite libre du funiculaire de Bregille, Funiculaire de Bregille, Besançon

Informations pratiques

Visite libre du funiculaire de Bregille 19 et 20 septembre Funiculaire de Bregille Doubs

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’histoire du funiculaire de Bregille à travers la visite de la gare basse. Une exposition permanente de panneaux présente l’histoire du site et ses caractéristiques techniques. Venez vous asseoir dans la cabine du funiculaire et remontez le temps.

Le funiculaire, inscrit au titre des Monuments historiques, a transporté des voyageurs entre le bas et le haut de Bregille de 1912 à 1987. Il est intimement lié à l’histoire du thermalisme bisontin.

Funiculaire de Bregille Rue du Funiculaire 25000 Besançon Besançon 25000 Bregille Doubs Bourgogne-Franche-Comté 03 29 42 09 57 http://www.besancon-funiculaire.com http://www.facebook.com/funiculairebesancon Le funiculaire de Beauregard-Bregille, récemment inscrit au titre des Monuments historiques (la gare basse et la voiture ont été restaurées en 2007), est un funiculaire et une ligne de tramway imaginés dès 1899 par l’industriel bisontin Émile Picard. La ligne était destinée à transporter les curistes des bains de la Mouillère, sur les hauteurs de la capitale comtoise. Inaugurée en 1912, la ligne reliait le bas et le haut de la colline de Bregille et fut rapidement adoptée par les habitants du plateau pour se rendre en ville. Avec des hauts et des bas, la ligne fonctionnera jusqu’en 1987. parking de la rue des Fontenottes, lignes de bus n°7, 24, 27, C (dimanche) | Gare TER de la Mouillère à proximité du site.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’histoire du funiculaire de Bregille à travers la visite de la gare basse. Une exposition permanente de panneaux présente du site…

© Les Amis du funiculaire de Besançon