Visite libre du jardin, Jardins du Manoir de la Possonnière, Vallée-de-Ronsard

Visite libre du jardin Samedi 6 juin, 14h00 Jardins du Manoir de la Possonnière Loir-et-Cher

tarif exceptionnel : 3 € / gratuit pour les moins de 15 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Découvrez à votre rythme le jardin librement inspiré de la Renaissance : bosco, labyrinthe, herbularium, potager, et bien sûr la roseraie ! « Mignonne allons voir si la rose… »

Jardins du Manoir de la Possonnière 1 chemin du Vaugarnier, Couture-sur-Loir, 41800 Vallée de Ronsard Vallée-de-Ronsard 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire Maison natale de Pierre de Ronsard dont les nouveaux jardins créés en 2020 s’inspirent librement de la Renaissance.

On y retrouve une roseraie, un labyrinthe, un bosco, une chambre de verdure, une pergola, un potager… La conception s’est largement appuyée sur les végétaux et les thèmes paysagers présents dans la prose de Ronsard comme la rose, bien sûr, mais aussi l’abricotier, la vigne ou le laurier. A 50 km de l’autoroute A11 (La Ferté Bernard), à 10 km de la Charité, à 35 km de Vendôme, à 50 km de Tours (par D29)

Découvrez à votre rythme le jardin librement inspiré de la Renaissance : bosco, labyrinthe, herbularium, potager, et bien sûr la roseraie ! « Mignonne allons voir si la rose… »

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