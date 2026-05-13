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Visite libre du musée archéologique de Dijon, Musée archéologique, Dijon

Visite libre du musée archéologique de Dijon, Musée archéologique, Dijon

Visite libre du musée archéologique de Dijon, Musée archéologique, Dijon samedi 23 mai 2026.

Lieu : Musée archéologique

Adresse : 5 Rue Docteur Maret, 21000 Dijon, France

Ville : 21000 Dijon

Département : Côte-d'Or

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Visite libre du musée archéologique de Dijon Samedi 23 mai, 20h00 Musée archéologique Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Installé dans le dernier bâtiment conventuel de l’abbaye de Saint-Bénigne, le musée abrite des collections archéologiques de la Préhistoire au Moyen Âge. Venez le visiter librement à l’occasion de la Nuit Européenne des musées.

Musée archéologique 5 Rue Docteur Maret, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380488370 https://archeologie.dijon.fr Passé de l’Homme en Côte-d’Or, de la préhistoire au moyen âge, avec les sites incontournables de la région : Dijon, Alesia, Les Bolards, les Sources de la Seine, Vertault, Mâlain : ex-voto du sanctuaire gallo-romain des sources de la Seine. Voûtes gothiques accueillant les sculptures d’époque romane et gothique. Trésor de Blanot. Vie quotidienne à l’époque gallo-romaine. Introduction à l’époque mérovingienne.
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© Musée archéologique de Dijon / Philippe Bornier

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