Visite libre du musée archéologique de Dijon, Musée archéologique, Dijon

Visite libre du musée archéologique de Dijon Samedi 23 mai, 20h00 Musée archéologique Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Installé dans le dernier bâtiment conventuel de l’abbaye de Saint-Bénigne, le musée abrite des collections archéologiques de la Préhistoire au Moyen Âge. Venez le visiter librement à l’occasion de la Nuit Européenne des musées.

Musée archéologique 5 Rue Docteur Maret, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380488370 https://archeologie.dijon.fr Passé de l’Homme en Côte-d’Or, de la préhistoire au moyen âge, avec les sites incontournables de la région : Dijon, Alesia, Les Bolards, les Sources de la Seine, Vertault, Mâlain : ex-voto du sanctuaire gallo-romain des sources de la Seine. Voûtes gothiques accueillant les sculptures d’époque romane et gothique. Trésor de Blanot. Vie quotidienne à l’époque gallo-romaine. Introduction à l’époque mérovingienne.

Installé dans le dernier bâtiment conventuel de l’abbaye de Saint-Bénigne, le musée abrite des collections archéologiques de la Préhistoire au Moyen Âge. Venez le visiter librement à l’occasion de la…

© Musée archéologique de Dijon / Philippe Bornier