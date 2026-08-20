Visite libre du Musée Calvet, Musée Calvet, Avignon

Informations pratiques

Visite libre du Musée Calvet 19 et 20 septembre Musée Calvet Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez un joyau architectural alliant élégance palladienne et grandeur versaillaise ! À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Musée Calvet vous ouvre ses portes pour une visite libre de ses collections exceptionnelles.

Au cœur de l’histoire et de l’art :

-Une collection encyclopédique : peintures françaises, italiennes, flamandes et modernes, sculptures, arts décoratifs, faïences et porcelaines.

-Des chefs-d’œuvre signés David, Manet, Bonnard, Modigliani, Soutine et bien d’autres.

-Un écrin historique : un hôtel particulier du XVIIIe siècle, avec son escalier majestueux et ses jardins à la française, témoins du Siècle des Lumières.

Un cadre unique : Profitez d’un jardin ombragé par des platanes centenaires, un havre de paix en plein cœur d’Avignon.

Le saviez-vous ? Le musée abrite des trésors uniques, comme La Mort du jeune Bara de David, offert par Horace Vernet, ou encore des œuvres rares de Cézanne et Camille Claudel.

Musée Calvet 65 Rue Joseph Vernet, 84000 Avignon, France Avignon 84000 Champfleury-Eisenhower Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490163672 https://www.musee-calvet.org Écrin architectural tant palladien que versaillais, l’hôtel de Villeneuve-Martignan offre un témoignage remarquable d’une demeure seigneuriale en Provence. C’est au début du XVIIIe siècle que l’édifice prendra une forme solennel et majestueuse, les travaux sont dirigés par l’architecte Jean-Baptiste Franque qui proposera aux commanditaires Joseph Ignace de Villeneuve-Martignan et son épouse Henriette Victoire de Sade un bâti entre cour d’honneur et jardins à la Française au cœur d’Avignon. Le salon d’accueil et l’escalier desservant la galerie Vernet témoignent des réalisations du siècle des lumières. Le musée est ouvert à tous et gratuit du mercredi au lundi.

Ecrin architectural tant palladien que versaillais, l’hôtel de Villeneuve-Martignan offre un témoignage remarquable d’une demeure seigneuriale en Provence. Le musée Calvet expose une collection qui …

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