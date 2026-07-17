Visite libre du Musée Curie, Musée Curie, Paris

Informations pratiques

Visite libre du Musée Curie 19 et 20 septembre Musée Curie Paris

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visitez le Musée Curie, situé dans les lieux-mêmes où Marie Curie a travaillé, ainsi que Frédéric et Irène Joliot-Curie. Partez sur les traces de « la famille aux cinq prix Nobel » : l’histoire de leur laboratoire dans l’historique Institut du Radium, l’histoire de leurs découvertes, de la radioactivité, du radium, de la radiothérapie… Découvrez le bureau et le laboratoire de chimie personnel de Marie Curie conservés en l’état.

Musée Curie 1 Rue Pierre et Marie Curie, 75005 Paris, France Paris 75005 Paris 5e Arrondissement Paris Île-de-France 0156245553 https://musee.curie.fr Musée d’Histoire dans l’ancien laboratoire de Marie Curie, proposant des expositions sur la radioactivité et l’oncologie. M7 Place-Monge RER B Luxembourg

Visite libre

Sacha Lenormand/Musée Curie