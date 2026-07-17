Visite libre du Musée Curie, Musée Curie, Paris
samedi 19 septembre 2026 · Musée Curie · Paris
Informations pratiques
Visite libre du Musée Curie 19 et 20 septembre Musée Curie Paris
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visitez le Musée Curie, situé dans les lieux-mêmes où Marie Curie a travaillé, ainsi que Frédéric et Irène Joliot-Curie. Partez sur les traces de « la famille aux cinq prix Nobel » : l’histoire de leur laboratoire dans l’historique Institut du Radium, l’histoire de leurs découvertes, de la radioactivité, du radium, de la radiothérapie… Découvrez le bureau et le laboratoire de chimie personnel de Marie Curie conservés en l’état.
Musée Curie 1 Rue Pierre et Marie Curie, 75005 Paris, France Paris 75005 Paris 5e Arrondissement Paris Île-de-France 0156245553 https://musee.curie.fr Musée d’Histoire dans l’ancien laboratoire de Marie Curie, proposant des expositions sur la radioactivité et l’oncologie. M7 Place-Monge RER B Luxembourg
Visite libre
Sacha Lenormand/Musée Curie
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