Visite libre du Musée d’Art et d’Histoire d’Amboise, Musée d’Art et d’Histoire d’Amboise, Amboise

Informations pratiques

Visite libre du Musée d’Art et d’Histoire d’Amboise 19 et 20 septembre Musée d’Art et d’Histoire d’Amboise Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre et gratuite du Musée d’Art et d’Histoire d’Amboise, qui propose un parcours sur l’histoire d’Amboise et une collection d’œuvres d’art.

Musée d’Art et d’Histoire d’Amboise Rue François 1er, 37400 Amboise, France Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 33247234742 https://www.ville-amboise.fr/97/musee-d-art-et-d-histoire-d-amboise.htm https://www.facebook.com/VilledAmboise/ Le Musée d’Art et d’Histoire d’Amboise, ancien musée de l’hôtel-de-ville, est installé dans un hôtel particulier bâti au début du XVIe siècle par Pierre Morin, riche marchand et trésorier de Louis XII. Au XVIIIe siècle, il est acheté par le duc de Choiseul qui en fait le siège de sa justice seigneuriale. De 1848 à 1852, le bâtiment sert de caserne à la garnison de l’émir Abdelkader, retenu prisonnier au château d’Amboise. La Mairie s’y installe en 1855. Elle reçoit un premier dépôt d’œuvres d’art de l’Etat en 1876, avant son classement au titre des Monuments Historiques en 1880 et une restauration qui lui a donné son aspect actuel en 1891. Les services administratifs de la Mairie sont déplacés dans un bâtiment contigu en 1970, permettant au musée de se développer dans les espaces de l’Hôtel Morin. Il reçoit l’appellation Musée de France en 2002.

Visite libre et gratuite du Musée d’Art et d’Histoire d’Amboise, qui propose un parcours sur l’histoire d’Amboise et une collection d’œuvres d’art.

© Ville d’Amboise