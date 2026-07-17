Visite libre du musée de Cluny, Musée de Cluny – musée national du Moyen Âge, Paris

Informations pratiques

Visite libre du musée de Cluny 19 et 20 septembre Musée de Cluny – musée national du Moyen Âge Paris

Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Remontez le temps et partez à la découverte des plus grands chefs-d’œuvre de l’art médiéval au cœur du Quartier latin !

L’hôtel particulier du XVe siècle des abbés de Cluny, adossé à des thermes gallo-romains, s’organise autour d’une extension contemporaine inaugurée en 2018 et signée par l’architecte Bernard Desmoulin.

Les collections du musée de Cluny – musée national du Moyen Âge sont connues dans le monde entier pour les fameuses tapisseries de la « Dame à la licorne », l’extraordinaire « Rose d’or » ou encore les sculptures de Notre-Dame de Paris et les vitraux de la Sainte-Chapelle.

Musée de Cluny – musée national du Moyen Âge 28 Rue du Sommerard, 75005 Paris, France Paris 75005 Quartier de la Sorbonne Paris Île-de-France +33153737800 https://www.musee-moyenage.fr https://www.twitter.com/museecluny Quand le visiteur regarde aujourd’hui le site du musée de Cluny, c’est un véritable millefeuilles architectural qui s’offre à son regard. Thermes antiques, hôtel particulier de la fin du Moyen Âge, extensions successives au XIXe et au XXIe siècles, le site n’a cessé d’être utilisé et de voir son architecture évoluer. Et ce sont 2 000 ans d’histoire urbaine qui se dévoilent.

Ouvert en 1844, le musée de Cluny est l’un des plus anciens musées parisiens.

Entre 2015 et 2022, le musée a conduit un vaste projet de modernisation. Création d’un nouveau bâtiment d’accueil, mise en accessibilité et reprise des parcours de visite ont permis de faire entrer le musée dans le XXIe siècle. Métro : Cluny-La Sorbonne / Saint-Michel / Odéon. Bus : n° 21 – 27 – 38 – 47 – 63 – 86 – 87. RER : ligne C Saint-Michel / ligne B Cluny – La Sorbonne. Parcs de stationnement : Rue de l’École de Médecine, rue Soufflot et Parc Saint-Michel (entrée place Saint-André-des-Arts). Stations Vélib : Sommerard – Saint-Jacques / Sorbonne – Écoles.

Visite libre

© Jean-Marie Heidinger / musée de Cluny – musée national du Moyen Âge